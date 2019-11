Von Mike Colias

DETROIT (Dow Jones)--General Motors (GM) hat sein inzwischen geschlossenes Montagewerk in Lordstown im US-Bundesstaat Ohio an einen neuen Elektro-Truck-Hersteller verkauft: Das Startup Lordstown Motors Corp gab den Kauf am Donnerstag bekannt und teilte mit, es suche nach Investitionen, um Ende 2020 mit der Produktion von elektrisch fahrenden Pickups zu beginnen. Das neue Modell werde Endurance heißen. Einen Kaufpreis nannte Lordstown Motors nicht.

GM teilte mit, der Verkauf des riesigen Werks an Lordstown Motors könne dazu beitragen, dass die Region zu einem Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen wird. GM hatte zuvor angekündigt, in eine nahe gelegene Fabrik zu investieren, die Batteriezellen für Elektrofahrzeuge herstellen wird.

Der Autokonzern hatte im Mai Gespräche mit der neu gegründeten Lordstown Motors über einen Verkauf des Werkes in Lordstown bekanntgegeben. Bei den Tarifverhandlungen im Oktober hatten Gewerkschaftsvertreter GM erfolglos dazu gedrängt, ein anderes Modell in dem Montagewerk bauen zu lassen, damit es offen bleibt. Stattdessen ebnete die neue Vierjahresvereinbarung, die die Mitarbeiter nach einem 40-tägigen Streik ratifiziert hatten, den Weg für GM zur Schließung oder zum Verkauf der Fabrik.

Das Lordstown-Werk wird unter seinem neuen Besitzen zunächst etwa 400 Mitarbeiter beschäftigen, wie Lordstown-Motors-CEO Steve Burns sagte. Da batteriebetriebene Fahrzeuge weniger Teile benötigen und weniger komplex zu montieren sind als kraftstoffbetriebene Fahrzeuge, wird das Werk letztendlich wahrscheinlich weitaus weniger Mitarbeiter beschäftigen als die rund 4.000, die vor einigen Jahren im GM-Werk gearbeitet haben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2019 01:14 ET (06:14 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.