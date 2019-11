Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1053 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Am Donnerstag war der Euro auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober gefallen.Zum Franken notiert der Euro im Vergleich zum Vorabend minim tiefer und liegt weiter knapp unter der Marke von 1,10. Aktuell liegt der ...

