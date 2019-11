Das Analysehaus RBC hat Renault von "Top Pick" auf "Outperform" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 61 Euro gesenkt. Analyst Tom Narayan begründete sein neues Anlagevotum mit dem Hinweis, dass der bisherige Hauptkurstreiber - eine mögliche Fusion mit Fiat Chrysler - nun weggefallen sei. Dennoch bestehe die große Wahrscheinlichkeit eines Zusammenschlusses von Renault mit seinem langjährigen Partner Nissan weiter, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 17:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-11-08/08:00

ISIN: FR0000131906