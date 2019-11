Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Trotz der Schwäche im Schaden- und Unfallgeschäft hätten die Münchner die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Johnny Vo in einer ersten Reaktion am Freitag./ag/la

