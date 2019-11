Ordentliche Resultate scheinen den Allianz-Anlegern auf dem erhöhten Kursniveau am Freitag nicht zu reichen. Vorbörslich zeichnet sich für die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate ein Minus von 0,9 Prozent ab, nachdem sie neuerdings auf einem Hoch seit 2002 stehen. Am Markt wurde in ersten Kommentaren ein gemischtes Fazit von den Resultaten zum dritten Quartal gezogen.

Laut Analyst Ashik Musaddi von JPMorgan lief es bei Lebensversicherungen und in der Vermögensverwaltung etwas besser als erwartet, der Schadens- und Unfallbereich jedoch habe enttäuscht. Einem Händler zufolge dürften weder das Quartalsergebnis noch der zuversichtliche Ausblick ausreichen, um die Aktie weiter nach oben zu treiben. Laut der Allianz soll das operative Ergebnis 2019 voraussichtlich die obere Hälfte der Zielspanne von 11 bis 12 Milliarden Euro erreichen. Der Analystenkonsens bewege sich jedoch bereits in diesen Sphären, hieß es./tih/jha/

