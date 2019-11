Der amerikanische Logistikkonzern UPS Inc. (ISIN: US9113121068, NYSE: UPS) will eine Quartalsdividende von 96 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtauszahlung bei 3,84 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 123,49 US-Dollar (Stand: 7. November 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,11 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste vierteljährliche Dividende am 4. ...

