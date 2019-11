Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 15,00 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Anspruchsvoll bewertet sei der Medienkonzern nicht, aber die Marktschätzungen gingen offenbar angesichts einer sich eintrübenden Konjunktur und des Drucks durch TV-Angebote über das Internet noch weiter zurück, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 01:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-11-08/08:57

ISIN: DE000PSM7770