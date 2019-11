Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Der Versicherer habe alles in allem wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer ersten Reaktion am Freitag. Der Konzern habe in der Lebens- und Krankenversicherung sowie in der Vermögensverwaltung besser abgeschnitten als gedacht, während der Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung etwas enttäuscht habe./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 06:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-11-08/08:57

ISIN: DE0008404005