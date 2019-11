Grünwald, Deutschland (ots) - Mit einem Interview der Horizont vom 30. Oktober starten die zwei Medienexperten ein rasantes Rollenspiel, bei welchem Kai Blasberg in die Rolle von Journalist Jürgen Scharrer und Thomas Koch in den Gegenpart des "Digitalexperten" Tu-Lam Pham schlüpft.Kai Blasberg über Digitalexperten: "Diese Leute kriegen Aufmerksamkeit in den Marketingzeitschriften, wo sie permanent ihren Stuß absondern können, der unwidersprochen bleibt und keinerlei Wahrheit beinhaltet!"Die Aussagen von Tu-Lam Pham werden in diesem Spiel zunichte gemacht.Thomas Koch: "Es gibt keine Unreachables. Was für eine Unfug!"Podcast "Zwei Herren mit Hund" Folge 20 auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.https://soundcloud.com/zwei_herren_mit_hund/was-fur-ein-unfugPressekontakt:TELE 5 KommunikationMarijke Schröter HadleyTel.: +49 (89) 649568 - 145Marijke.SchroeterHadley@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4433911