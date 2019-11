++ Arbeitslosenquote aus Kanada dürfte im Oktober bei 5,5% bleiben ++ Verbrauchervertrauen der Uni-Michigan am Nachmittag ++ Credit Agricole und Allianz veröffentlichen Q3-Berichte ++ 14:30 Uhr | Kanada | Arbeitsmarktbericht (Oktober): Die Bank of Canada beschloss in der vergangenen Woche die Zinsen unverändert zu lassen, deutete aber an, dass die Widerstandsfähigkeit der kanadischen Wirtschaft bald auf die Probe gestellt werde. Dies könnte bedeuten, dass die kanadischen Zentralbanker eine gewisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...