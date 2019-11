In China ist der Zahl der verkauften Autos im Oktober erneut zurückgegangen. Damit sank der Absatz im weltweit größten Automarkt zum 16. Mal in den vergangenen 17 Monaten. Im Oktober fiel die Zahl der verkauften Autos um 6,0 % auf 1,87 Millionen, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Freitag (8. November 2019) in Peking mitteilte. Für die deutschen Automobilhersteller Daimler, BMW und Volkswagen ist der Markt in China von großer Bedeutung.

Den vollständigen Artikel lesen ...