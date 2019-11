Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte wachsen dank Nachfrage aus EU-Staaten

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im September kräftig gesteigert. Trotz Brexit, Handelskonflikten und weltweiter Konjunkturflaute gibt es immer noch eine starke Nachfrage nach deutschen Produkten, insbesondere aus den EU-Staaten. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 1,5 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,5 Prozent erwartet.

Chinas Exporte sinken im Oktober weniger stark als erwartet

Chinas Exporte sind im Oktober angesichts der möglichen Entspannung im Handelskonflikt mit den USA weniger stark zurückgegangen als befürchtet. Wie die Daten der Zollbehörde zeigten, sanken die Ausfuhren um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im September waren sie um 3,2 Prozent geschrumpft. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für Oktober ein ähnlich hohes Minus von 3,1 Prozent geschätzt.

Bostic fühlt sich mit stabilen Zinsen aktuell "recht wohl"

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, hält die Zinssenkung in der vergangenen Woche für nicht gerechtfertigt und hätte dagegen gestimmt, wenn er gekonnt hätte. Die Direktoren der Federal Reserve of Atlanta hätten eher eine abwartende Haltung gehabt.

Australiens Notenbank erwartet Erholung des Wirtschaftswachstums

Die Reserve Bank of Australia (RBA) zeigt sich optimistisch mit Blick auf das Wirtschaftswachstum und die Inflationsentwicklung. Die jüngsten Zinssenkungen hätten eine stärkere Wirkung entfaltet, was ihre Ansicht, dass die Wirtschaft einen leichten Wendepunkt zum Besseren erreicht habe, bestätige.

Juncker: US-Präsident Trump wird keine Autozölle verhängen

Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist davon überzeugt, dass US-Präsident Donald Trump in der kommenden Woche keine neuen Zölle auf die Einfuhr europäischer Autos verhängen wird. "Trump wird ein bisschen rummäkeln, aber es wird keine Automobilzölle geben", sagte Juncker in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Er wird es nicht machen", erklärte Juncker und fügte hinzu: "Sie reden mit einem voll informierten Mann."

Unionspolitiker fordern harte Gangart in Handelspolitik mit USA und China

CDU-Bundestagsabgeordnete haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor ihrem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo zu einer harten Gangart in der Handelspolitik aufgefordert. Als ökonomisch bedeutsamste EU-Nation müsse Deutschland im Handelskonflikt zwischen China und den USA angstfrei und selbstbewusst agieren, sagte der CDU-Parlamentarier Stefan Rouenhoff der Rheinischen Post.

CDU-Wirtschaftssprecher will Macht kleiner Gewerkschaften einschränken

Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Joachim Pfeiffer (CDU), will angesichts der Streiks im Tarifkonflikt der Lufthansa die Macht kleiner Gewerkschaften weiter einschränken. "Es ist unverhältnismäßig, wenn kleine Berufsgruppen für ihre Interessen nicht nur hunderttausende Passagiere in Geiselhaft nehmen, sondern auch großen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten", sagte Pfeiffer der Rheinischen Post.

Union verliert im ARD-Deutschlandtrend an Zustimmung

Die Union hat dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend zufolge wieder an Popularität verloren. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 26 Prozent der Deutschen der CDU/CSU ihre Stimme geben, hieß es in der Umfrage. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als im Oktober. Die Grünen verschlechtern sich um zwei Punkte auf 22 Prozent, bleiben damit aber zweitstärkste Kraft.

SPD lehnt Nationalen Sicherheitsrat ab

Die SPD hat den Vorschlag von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für einen Nationalen Sicherheitsrat laut einem Medienbericht abgelehnt. "Wir brauchen kein zusätzliches Gremium", sagte der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Nils Schmid, der Süddeutschen Zeitung. "Entscheidend ist, dass jeder seine Aufgaben macht und das Verteidigungsministerium die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr sicherstellt."

Bundestag billigt Förderung von E-Mobilität und weitere Entlastungen

Der Bundestag hat zahlreiche Maßnahmen gebilligt, mit denen die Elektromobilität in Deutschland steuerlich gefördert werden soll. Die Maßnahmen sind Teil des Jahressteuergesetzes, das zudem noch zahlreiche Entlastungsregelungen in anderen Bereichen wie die weitere Förderung von Jobtickets vorsieht. Die Fraktionen von Union und SPD stimmten dem Gesetzentwurf zu, FDP und AfD votierten dagegen, und Linke und Grüne enthielten sich, wie Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth bekanntgab.

Bundestag beschließt steuerliche Forschungsförderung

Der Bundestag hat die von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Gesetzesregelungen zur steuerlichen Forschungsförderung beschlossen. Sie sollen nach Befassung des Bundesrats und Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten Anfang 2020 in Kraft treten. Der Gesetzesplan sieht vor, dass ab 2020 alle Arten von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben steuerlich gefördert werden können.

Macron reist am Sonntag zu Treffen mit Merkel und Steinmeier nach Berlin

Der französische Präsident Emmanuel Macron reist am Sonntag zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Berlin. Im Anschluss an die Treffen am Sonntagabend sei ein Abendessen mit Zeitzeugen des 9. November 1989 geplant, erklärte der Elysée-Palast.

Bloomberg will sich für US-Präsidentschaftskandidatur bewerben - Zeitung

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg bereitet sich US-Medienberichten zufolge auf einen Einstieg in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bei den US-Demokraten vor. Mehrere Medien, darunter die Zeitung New York Times, berichteten, der 77-Jährige werde in dieser Woche voraussichtlich in mindestens einem US-Bundesstaat die Unterlagen für seine Kandidatur einreichen.

Trump muss wegen Missbrauchs seiner Stiftung Millionenstrafe zahlen

Weil er seine Familienstiftung für seine persönlichen und politischen Zwecke missbrauchte, muss US-Präsident Donald Trump eine Millionenstrafe zahlen. Der Oberste Gerichtshof von New York verurteilte Trump im Zuge eines Vergleichs zur Zahlung von zwei Millionen Dollar Schadenersatz. Das Geld soll an wohltätige Organisationen fließen.

Student in Hongkong nach Sturz bei Protesten gestorben

Ein Student in Hongkong, der bei gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei von einem mehrstöckigen Parkhaus gestürzt war, ist gestorben. Bei Alex Chow sei am Freitagmorgen der Tod festgestellt worden, teilte das Queen-Elizabeth-Hospital mit. Die Protestbewegung rief zu stadtweiten Mahnwachen auf.

Mindestens fünf Tote und 120 Verletzte bei Erdbeben im Iran

Bei einem Erdbeben im Nordwesten des Iran sind in der Nacht zum Freitag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. 120 Menschen wurden nach Angaben des Staatsfernsehens verletzt. Nach Angaben des seismologischen Zentrums an der Universität Teheran hatte das Erdbeben die Stärke 5,9. Das Zentrum des Bebens lag in acht Kilometern Tiefe, rund 120 Kilometer südöstlich der Stadt Tabris in der Provinz Ost-Aserbaidschan.

Vereinte Nationen fordern Ende des US-Embargos gegen Kuba

Die Vereinten Nationen haben erneut das knapp 60 Jahre alte US-Embargo gegen Kuba verurteilt: Zum 28. Mal in Folge forderte die UN-Vollversammlung in New York die Aufhebung der Maßnahme, die den karibischen Inselstaat wirtschaftlich massiv schwächt. In der vorangegangenen zweitägigen Debatte hatten Redner die Sanktionen als "anachronistisch" und "unmenschlich" bezeichnet.

Urteil des Obersten Gerichts Brasiliens könnte zu Freilassung Lulas führen

Das Oberste Gericht in Brasilien hat ein Urteil gefällt, das zur Freilassung von tausenden Häftlingen und damit auch von Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva führen könnte. Mit sechs zu fünf Stimmen hoben die Richter eine Regelung auf, wonach ein Verurteilter schon vor Ausschöpfung aller Rechtsmittel inhaftiert werden kann, wenn seine Verurteilung bei der ersten Berufung bestätigt wurde. Dies war bei Lula der Fall.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Sep +0,3% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Sep PROGNOSE: +0,3% gg Vm

Japan/Ausgaben privater Haushalte Sep +9,5% (PROGNOSE: +7,7%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Sep +7,7% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Sep 89,1%

Japan/Konsumneigung Sep +7,5 Pkt gg Vorjahr

US/Verbraucherkredite Sep plus 9,51 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Aug revidiert plus 17,84 Mrd USD (vorl: plus 17,9 Mrd USD)

