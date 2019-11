Vor dem Wochenende gehen Anleger vermehrt auf Nummer sicher und machen Kasse. Der Dax verlor zur Eröffnung am Freitag 0,3 Prozent auf 13.249 Punkte, steuerten mit einem Plus von insgesamt gut zwei Prozent aber auf den fünften Wochengewinn in Folge zu. Das ist die längste Gewinnserie seit vier Monaten.

Den vollständigen Artikel lesen ...