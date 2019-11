Bereits in der kommenden Woche startet in den USA der heiß erwartete Streamingdienst Disney+. Jetzt gibt es auch offiziellen einen Starttermin für Deutschland - der 31. März 2020. Dieses Datum können sich deutsche Streamingfans rot im Kalender anstreichen: Ab dem 31. März 2020 wird auch hierzulande der heiß erwartete Streamingdienst Disney+ starten. Das teilte die Walt Disney Company am Donnerstag im Zuge der Bekanntgabe ihrer Quartalszahlen mit. Neben Deutschland werde der hauseigene Netflix-Konkurrent dann auch in weiteren europäischen Ländern wie Großbritannien und ...

