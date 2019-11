Oldenburg (www.anleihencheck.de) - Ohne Zweifel ist Mario Draghi der historisch herausragende Präsident der EZB, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS.Während man sich an seine Vorgänger Duisenberg und Trichet kaum werde erinnern können, habe der Italiener Weltgeschichte geschrieben. Und darin liege das Problem: Der Bürger wünsche sich von seiner Notenbank kein weltgeschichtliches Eingreifen, sondern die Erhaltung der Preisstabilität durch eine Politik der ruhigen Hand. Bekanntlich sei es aber ganz anders gekommen. Die große Finanzkrise, die ursprünglich nur eine amerikanische Subprimekrise gewesen sei, habe gedroht einen großen Teil der Bankenwelt in den Orkus zu reißen. In den Vereinigten Staaten hätten die Notenbank unter ihrem professoralen Präsidenten Ben Bernanke und die Obama-Administration zu radikalen Staatsrettungsmaßnahmen gegriffen. Systemrelevante Geschäftsbanken und auch vormalige Investmentbanken wie z.B. Goldman Sachs und Morgan Stanley seien mit Steuerzahlergeld gerettet worden. Notfinanzierungsprogramme (TARP und TALF) seien aufgelegt, Unternehmen teilverstaatlicht (z.B. General Motors) und Betriebe mit Liquidität versorgt worden (General Electric, Harley Davidson, etc.). Die Zinsen seien Richtung Null gesenkt worden und alsbald seien in großem Umfang Anleihen durch die Notenbank gekauft worden. ...

