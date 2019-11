Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei den Auktionen in Spanien und Frankreich erzielten die Investoren mit 10-jährigen Papieren eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von 0,30% bzw. -0,03%, so die Analysten der Helaba.Die Entwicklung an den Rentenmärkten sei in den letzten Tagen stark beeinflusst gewesen durch den US-chinesischen Handelskonflikt. So lasse die Zuversicht auf ein baldiges Ende des Handelsstreits die Renditen steigen. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere liege aktuell bei -0,25% und damit auf dem höchsten Niveau seit Mitte Juli. Der 10J-Spread zwischen Treasuries und Bunds liege momentan bei 217 Basispunkten. (08.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...