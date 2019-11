Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Im September sei es beiderseits des Atlantiks zu Interventionen der Zentralbanken gekommen, die auf eine Unterstützung der Wirtschaft abgezielt hätten. In Europa habe die EZB in diesem Sinne ihre Leitzinsen um 10 Basispunkte (auf -0,5%) gesenkt und erneut auf unbestimmte Dauer ihr Anleiherückkaufprogramm in Höhe von mit 20 Mrd. Euro pro Monat aufgenommen. In den Vereinigten Staaten habe die FED ihrerseits ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte (auf 2%) gesenkt und sich so eine Sicherheitsmarge gegenüber der potenziellen Verlangsamung der Konjunktur verschafft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...