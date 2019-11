VW wird am 19. November am Vorabend der Los Angeles Auto den ID. Space Vizzion präsentieren und zeigt bereits vorab erste Renderings. Das rein elektrische Modell im Kombi-Format soll Ende 2021 als Serienfahrzeug vorgestellt werden. Für das inzwischen siebte Konzeptfahrzeug der ID.-Reihe gibt VW eine WLTP-Reichweite von bis zu 590 Kilometern an. Die jetzt veröffentlichten Renderings zeigen eine mächtige ...

