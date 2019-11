Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Linde. Die gute Marktstimmung ist auch an dem DAX-Konzern nicht spurlos vorüber gegangen. Der Kurs ist aus der Seitwärtsbewegung seit Anfang Juli ausgebrochen. Am Dienstag dürfte es richtig spannend werden. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.