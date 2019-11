Baden-Baden (ots) - Samstag, 09. November 2019 (Woche 46)/08.11.201922.20Talk am See mit Gaby HauptmannGäste diese Woche:Semino Rossi"So ist das Leben" heißt das aktuelle Album des erfolgreichen argentinischen Schlagersängers, das sofort Platz 1 der Charts eroberte. Mit seinem eigenen Leben ist der einstige Straßenmusiker jedenfalls rundum glücklich. "Ich habe alles das geschafft, was ich mir vorgenommen habe", sagt Semino Rossi heute. Er kann von der Musik leben, ist ein glücklicher Familienmensch und seit sechs Monaten nun auch noch frisch gebackener Opa. Im Herbst geht es auf Jubiläumstour mit Auftritten in über 60 Städten in Europa. Wie er sich auf seine Tour 2020 vorbereitet, erzählt er in "Talk am See".Mathias RichlingBeschwert hat sich noch keiner der parodierten Politiker bei ihm, dem Mann mit den tausend Gesichtern. Der schwäbische, vielfach ausgezeichnete Parodist schlüpft nach wie vor leidenschaftlich gern in die Rollen bekannter Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Bekannt wurde der Waiblinger durch die Fernsehsendungen "Jetzt schlägt's Richling" und "Die Mathias Richling Show" bis hin zu "Scheibenwischer" und "Satire Gipfel". Aktuell tourt er durch das SWR Sendegebiet mit seinem Programm "Richling spielt 2084". In der SWR Talkshow wird er natürlich die aktuellen Geschehnisse der Woche kommentieren.Annelie BraunZum 30. Jahrestag des Mauerfalls kommt die Sächsin und Wahl-Badenerin Annelie Braun in die Sendung, um ihre eigene Fluchtgeschichte zu erzählen. Es war eine Flucht aus Liebe: Die damals 17-Jährige war mit dem Grenzer und Hundeführer Rainer Genuttis liiert, und das Paar beschloss, in den Westen zu fliehen. Wie sie und ihr große Liebe es am 12.12.1962 in jener eiskalten Nacht in den Westen schafften, bewegt die Gengenbacherin bis heute. Die beiden hatten nur zwei Stunden Zeit, um diverse Gleise, Stacheldrahtzäune und Metallrohre zu überwinden, da nur während dieser Zeit der Strom an den Gleisen abgestellt war.Vera KaltwasserDie gebürtige Freiburgerin ist Oberstudienrätin und sagt: "Kinder müssen nicht optimiert werden, sondern einfach lernen, auch mal zu warten und das auszuhalten - ohne einen Schokoriegel oder ein Tablet in die Hand gedrückt zu bekommen." Zum Auftakt der "ARD-Themenwoche 2019 Zukunft Bildung" wird Vera Kaltwasser die aktuelle bildungspolitische Lage aus der Sicht der Schüler und Lehrer heraus darstellen. Sie plädiert dafür den Kindern Wege aufzuzeigen, wie sie lernen, sich zu konzentrieren. Die Aufforderung aufzupassen könnten Kinder nicht einfach so nachkommen.Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt jeden Samstagabend zum unterhaltsamen SWR Talk in die ehemalige Stiftskirche St. Johann in Konstanz. Besprochen wird, was den Südwesten diese Woche bewegt hat.Dienstag, 12. November 2019 (Woche 46)/08.11.2019Dachzeile beachten! (ARD-Themenwoche)11.15ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" Planet Wissen Analphabetismus - Alltag ohne Lesen und Schreiben23.30ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" Die Pierre M. Krause Show SWR3 Latenight Folge 575Die Show steht ganz im Zeichen der ARD Themenwoche "Zukunft Bildung"Pierre besucht zusammen mit Sebastian Pufpaff einen Strickkurs, begibt sich mit Nathalie Licard nach Straßburg zur einer deutsch-französischen Momentaufnahme" nimmt an einem Poetry Slam teil, parodiert das legendäre "Telekolleg" und regt zu "Philosophie" mit Micaela Schäfer an.04.55BW+RP: ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" Die Pierre M. Krause Show (WH) SWR3 Latenight Folge 575Mittwoch, 13. November 2019 (Woche 46)/08.11.2019Verschiebung der Landtags-Übertragung in BW. (Vorauss. am 11.12.19)09.10Brisant (WH von DI) Boulevard MagazinDachzeile beachten! (ARD-Themenwoche)11.15ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" Planet Wissen Sprachen lernen - so geht es leichterDonnerstag, 14. November 2019 (Woche 46)/08.11.2019Dachzeile beachten! (ARD-Themenwoche)11.15ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" Planet Wissen Lebenslanges Lernen für alle - 100 Jahre VolkshochschuleSonntag, 24. November 2019 (Woche 48)/08.11.201916.00Die SWR Zeitreise - November 1969Nachrichten von damalsNovember 1969: Verkehrskollaps in der Mannheimer Innenstadt an einem verkaufsoffenen Samstag, Polizistenmangel in Baden-Württemberg wegen schlechter Unterbringung und ein neues Gesetz, das Lehrlinge vor Willkür schützen soll.Die Narren sind los! Das Fasnachtsmuseum im Schloss Langenstein wird eröffnetPünktlich zur fünften Jahreszeit eröffnet im Schloss Langenstein ein Narrenmuseum. Der Schlossherr Christoph Graf Douglas hat der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee die Räume zur Verfügung gestellt. Und fast 70 Dörfer und Kleinstädte des westlichen Bodenseeraums haben dem Museum Masken überlassen, damit die Narren und Närrinnen im Schloss das ganze Jahr ihren Unfug treiben können.Verkaufsoffener Samstag: Der Autoverkehr legt die Innenstadt von Mannheim lahmIm November 1969 dürfen in Mannheim die Geschäfte zur Adventszeit auch am Samstagnachmittag öffnen. Die Verkehrsbetriebe bieten eine kostenlose Beförderung in der Straßenbahn an, doch die meisten Menschen wollen lieber direkt vor den Geschäften parken. Am Ende bleiben die bereitgestellten Straßenbahnen leer und die Kundschaft steht in der Innenstadt im Stau anstatt in den Geschäften.Im Kurort Bad Waldsee ist es mit der Idylle vorbei: Das Pressemonopol der "Schwäbischen Zeitung" ist in Frage gestellt.Bad Waldsee ist ein kleines beschauliches Städtchen im Kreis Ravensburg. Im November 1969 ist es hier mit der gewohnten Ruhe vorbei. Die "Schwäbische Zeitung" hat Konkurrenz bekommen und das gefällt den Honoratioren in dem tief katholischen Ort überhaupt nicht. Dieter Steddin will mit der Herausgabe der "Nachrichten aus Bad-Waldsee und Aulendorf" das Pressemonopol in Bad Waldsee brechen. Der gebürtige Wittenberger, der in Bad Waldsee Stadtrat ist, erfährt große Widerstände. Selbst das überregionale Magazin "Der Spiegel" berichtet.Lehrjahre sind häufig Hundejahre! - Berufsbildungsgesetz soll Abhilfe schaffen.Den Hof fegen, Kaffee kochen oder gar die Toiletten putzen: in vielen Betrieben müssen Lehrlinge Arbeiten verrichten, die mit ihrer Ausbildung nichts zu tun haben. Um diese Missstände zu beseitigen, hat die Bundesregierung ein Berufsbildungsgesetz verabschiedet, das Auszubildende vor der Willkür der Ausbilder schützen soll. Auch in den Betrieben in Rheinland-Pfalz wird nun verlangt, dass Ausbilder über pädagogische Kenntnisse verfügen. Lehrlinge dürfen nicht mit ausbildungsfremden Aufgaben beschäftigt werden und die Arbeitszeit von bis zu höchstens 8 Stunden soll eingehalten werden.Polizistenmangel in BW: schlechte Unterbringung und Bezahlung der Polizei schreckt Anwärter abWährend die Kriminalität in Baden-Württemberg ansteigt, sinkt die Aufklärungsquote. Das liegt auch an der Ausstattung: das Landeskriminalamt ist in erbärmlichen und beengten Räumen untergebracht, Verhöre finden in überfüllten Räumen statt und technische Neuerungen bei der Fahndung können nicht genutzt werden. Eine von der Landesregierung gewünschte Aufstockung des Personals bei der Polizei scheitert schon an den mangelhaften Unterbringungsmöglichkeiten.Kein Jux! Im schwäbischen Ort Jux verschwinden ständig die Ortschilder.Es gibt ihn wirklich: den Ort mit dem Namen Jux. Er liegt westlich von Spiegelberg in den Löwensteiner Bergen. Und da machen sich Diebe im November 1969 einen besonderen Jux daraus, dass sie ständig die teuren Ortsschilder klauen. Das findet die Bevölkerung von Jux so gar nicht lustig, denn der Kauf immer neuer Schilder kostet viel Geld und belastet ihren Gemeindesäckel.Wenn das Geld nicht zum Wohnen reicht - Notunterkünfte in Saarbrücken.Im November 1969 leben 1550 Saarbrückerinnen und Saarbrücker, darunter 1000 Kinder, in menschenunwürdigen Unterkünften. In sogenannten Obdachlosensiedlungen leben Familien auf engstem Raum. Ein Bad haben die Wohnungen in der Regel nicht, die Toiletten befinden sich außerhalb der Häuser und werden von mehreren Familien gemeinsam genutzt.Abitur und was dann? Frauen wissen häufig nicht was sie studieren wollen.An der Pädagogischen Hochschule sind zum Wintersemester 1969 vier von fünf Studienfänger weiblich. Die Hälfte aller Abiturientinnen will Lehrerin werden, die andere Hälfte hat zu Beginn des Studiums häufig noch keinen konkreten Berufswunsch. Und die Zahl der Abiturientinnen, die nicht wissen, was sie studieren und später mal arbeiten sollen, nimmt seit Jahren zu und liegt weit höher als bei den männlichen Abiturienten.Der Provianter: Schwimmender Kaufladen auf Rhein und NeckarFleischwurst, Blutwurst, Schwartenmagen, Zahnpasta, Jeanshosen, Unterwäsche und Ersatzteile. Auf seinem kleinen Proviantboot bringt Wilhelm Back den Binnenschiffern auf Rhein und Neckar alles was ihr Herz begehrt. Proviantboote waren lange unabdingbar für die Versorgung auf Kanälen und Flüssen. Auf dem Rhein gab es die schwimmenden Kaufläden noch bis 2005.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4434011