Essen (ots) -- TalentAward Ruhr 2019 vor 700 Gästen im Essener thyssenkruppQuartier verliehen- Preis ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert- Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Bildungsbeauftragte undVorstandsmitglied der RAG-Stiftung: Aufsteiger brauchen Förderer Große Bühne für erfolgreiche Nachwuchsförderer: Mit dem TalentAward Ruhr hat die TalentMetropole Ruhr, Leitprojekt Bildung des Initiativkreises Ruhr, am Donnerstag, 7. November 2019, fünf beeindruckende Beispiele für Talentförderung ausgezeichnet. Der vor 700 Gästen im thyssenkrupp Quartier in Essen verliehene Preis würdigt Menschen, die sich herausragend für die Aus- und Weiterbildung des Nachwuchses im Ruhrgebiet einsetzen. Er ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert.Die Preisträger des zum siebten Mal verliehenen TalentAward Ruhr sind: Mark Bienk von der Gesamtschule Saarn in Mülheim an der Ruhr für seinen Einsatz im MINT-Bereich, Oliver Jantz vom Verein DUISentrieb in Duisburg für seine EDV-Workshops mit Jugendlichen, Guntram Seippel von der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck für sein Engagement mit zwei Partnerschaftsschulen in Sambia und Prof. Dr. Frank Striewe, der als Trainer und Jugendleiter Nachwuchsspieler des BV Altenessen 06 auch in Bildungsfragen unterstützt. Einen Sonderpreis erhielt die Sozialwissenschaftlerin Schewa van Uden, die an der Aletta-Haniel-Gesamtschule in Duisburg Jugendliche von der achten bis zur zehnten Klasse dabei unterstützt, ihre Stärken zu entdecken und den Einstieg ins Berufsleben zu meistern.Die Laudationen hielten Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Mitglied des Vorstands der RAG-Stiftung und Bildungsbeauftragte des Initiativkreises Ruhr, Andreas Osbar, Mitglied des Vorstands BP Europa SE, Eva-Maria Mohnfelder, Leiterin Personalmanagement Duisburger Hafen AG, Thomas Wessel, Mitglied des Vorstands Evonik Industries AG, und Dr. Britta Schröder, Geschäftsführerin der Stiftung TalentMetropole Ruhr gGmbH."Aufsteiger brauchen Förderer. Die Preisträger des TalentAward Ruhr 2019 sind hervorragende Beispiele dafür, dass es sich lohnt, junge Talente im Ruhrgebiet unabhängig von Herkunft und Bildungsweg zu unterstützen", sagt Bärbel Bergerhoff-Wodopia. "Die Botschaft des heutigen Abends lautet: Gemeinsam mit vielen starken Partnern machen der Initiativkreis Ruhr und seine Bildungsinitiative TalentMetropole Ruhr das Ruhrgebiet zu einer beispielgebenden Top-Adresse für Talentförderung in Deutschland."Am heutigen Freitag, 8. November, findet im thyssenkrupp Quartier die Fachtagung TalentPerspektiven Ruhr zum Thema "digitales Ruhrgebiet" statt. Dabei diskutieren Experten über die Anforderungen eines globalen Arbeitsmarktes an die Fachkräfte von morgen. Zusätzlich zeigen Praktiker aus Schule, Hochschule und Wirtschaft, wie die Vermittlung digitaler Kompetenzen beispielhaft gelingt. Erwartet werden 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.Über die Preisträger des TalentAward Ruhr 2019:- Mark Bienk, 52, ist MINT-Beauftragter und ProjektkoordinatorRobotik der Gesamtschule Saarn in Mülheim an der Ruhr. Erentwickelt Netzwerke im Sinne einer programmiertenBildungskette: Studierende der Universität Duisburg-Essen machenOberstufenschülerinnen und -schüler fit in technischenDisziplinen und vermitteln ihnen das Rüstzeug, um Workshops undArbeitsgemeinschaften an Mülheimer Grundschulen zu leiten. - Oliver Jantz, 53, vermittelt mit seinem Verein DUISentriebSchülerinnen und Schülern ab zwölf Jahren in wöchentlichenWorkshops technisches Basiswissen. Gleichzeitig stärken Jantzund sein Team die sozialen Kompetenzen der jungen Menschen. InRäumlichkeiten, die das Duisburger Immobilienunternehmen GEBAGzur Verfügung stellt, statten die Jugendlichen recycelteComputer mit Lernsoftware aus und stellen die Rechner sozialenInitiativen wie der Flüchtlingshilfe zur Verfügung. - Guntram Seippel, 48, Lehrer für Technik und Chemie, hat dielangjährige Partnerschaft der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule inGladbeck mit zwei Schulen in Sambia neu ausgerichtet. Seit 2003sensibilisiert er Schülerinnen und Schüler in einer freiwilligenAG für die Herausforderungen in der sambischen Strom- undWasserversorgung - und bringt ihnen bei, Photovoltaikanlagen zubauen, die sie gemeinsam mit sambischen Jugendlichen an derenSchulgebäuden montieren. - Prof. Dr. Frank Striewe, 49, übernahm beim BV Altenessen 06 inschweren Zeiten Verantwortung als Trainer und Jugendleiter undwarb um Mitstreiter, die junge Kicker nicht nur auf demFußballplatz begleiten, sondern sie auch in Bildungsfragenunterstützen. In Kooperation mit einer Stiftung und derUniversität Duisburg-Essen bietet der Verein in den Oster- undHerbstferien ein kostenloses Fußballcamp für Kinder an. Seitdemhat die Jugendabteilung des BV Altenessen 06 wieder Zulauf. - Schewa van Uden, 39, leitet seit zehn Jahren das Aletta HanielProgramm an der gleichnamigen Gesamtschule in Duisburg. Esunterstützt Jugendliche von der achten bis zur zehnten Klassedabei, ihre Stärken zu entdecken, ihre Noten zu verbessern undden Einstieg ins Berufsleben zu meistern. Die studierteSozialwissenschaftlerin, die beim Kommunalen IntegrationszentrumDuisburg angestellt ist, hat das Programm mit den BausteinenFörderunterricht, Aufklärungsarbeit, Sozialkompetenztraining,Berufsorientierungstage, Hilfe bei Bewerbungsschreiben undElternarbeit selbst entwickelt. Über die TalentMetropole RuhrDas Ruhrgebiet hat ein enormes Potenzial an jungen Menschen mit verborgenen Talenten. Sie zu finden und zu fördern ist die Aufgabe der TalentMetropole Ruhr. Unter dem Dach der Stiftung TalentMetropole Ruhr begleiten aufeinander aufbauende Bildungsprojekte engagierte junge Menschen dabei, ihre Begabungen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft bestmöglich zu entwickeln. Sie nimmt diejenigen in den Blick, die noch keinen optimalen Zugang zu Bildung haben. Neben ihren eigenen Projekten unterstützt die TalentMetropole Ruhr weitere innovative Angebote der Talentförderung. Dazu arbeitet sie mit mehr als 300 Partnern zusammen - Unternehmen, Verbänden, Kammern, Hochschulen, Schulen, Vereinen, Initiativen und vielen mehr. Sie zeigt Bildungschancen auf, macht Vorbilder sichtbar und fördert Kooperation und Austausch. Die Stiftung TalentMetropole Ruhr ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Initiativkreis Ruhr GmbH. Weitere Informationen unter www.talentmetropoleruhr.de.Pressekontakt:Christian IckingLeiter Kommunikation & PressesprecherInitiativkreis Ruhr GmbHTelefon: +49 201 89 66-660Telefax: +49 201 89 66-670E-Mail: icking@i-r.deOriginal-Content von: Initiativkreis Ruhr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116034/4434036