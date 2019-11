An der 3. Edition der photoMÜNCHEN zeigen vom Freitag, 15. bis Sonntag, 17. November 188 Fotografen aktuelle Arbeiten.München - An der 3. Edition der photoMÜNCHEN zeigen vom Freitag, 15. bis Sonntag, 17. November 188 Fotografen aktuelle Arbeiten. Damit ist die photoMÜNCHEN, die wiederum auf der Münchner Praterinsel stattfindet, die grösste Werkschau für Fotografie in München und im süddeutschen Raum. Über 188 Fotografen zeigen in der dritten Edition aktuelle Arbeiten, die nicht älter als 12 Monate sind.

