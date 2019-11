TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Freitag Verunsicherung über die jüngste Entwicklung im Handelsstreit breitgemacht. Händlern zufolge war eine Einordnung schwierig, es überwog aber eine eher negative Deutung. Denn die Interpretation, dass die Zollschranken zwischen den USA und China bald fielen, könnte verfrüht gewesen sein, hieß es im Handel. An den Börsen der Region ließ sich ein klar negativer Trend ausmachen. Diejenigen Börsen, die zum Vortageszeitpunkt der optimistischen Schlagzeilen aus Peking über den möglichen Fall der Zölle bereits geschlossen hatten, reagierten nicht positiv.

Am Vortag hatten chinesische Regierungsvertreter von einer Einigung mit den USA berichtet, die bestehenden Zölle im Rahmen eines "Phase-1-Abkommens" schrittweise abzubauen. Während ein US-Regierungsvertreter die chinesische Sicht bestätigte, wurden sie von zwei weiteren in Frage gestellt. Laut einem Bericht stoßen die Aufhebungen von Zöllen im Weißen Haus auf "heftigen internen Widerstand". "Wir können Unterschiede zwischen der US-amerikanischen und der chinesischen Position nicht ausschließen", sagte Analyst Vishnu Varathan von Mizuho Bank.

Leicht positive Wirtschaftsdaten aus China bewegten vor diesem Hintergrund kaum. Die Exporte sanken im Oktober deutlich geringer als befürchtet - ebenso die Importe. Gleichwohl verzeichneten beide makroökonomischen Kennziffern Rückgänge. Der Schanghai-Composite schloss 0,5 Prozent im Minus, der HSI in Hongkong gar 0,7 Prozent. Shenzhen meldete Abschläge von 0,2 Prozent, das Startup-Segment ChiNext von 0,3 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong zählten Immobilienentwickler zu den schwächsten Titeln - Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Henderson Land Development verloren 2,6 Prozent, New World Development 1,9 Prozent. Nach den jüngsten Aufschlägen im Zuge erhaltener Zulassungen wurden auch bei den Pharmawerten Sino Biopharmaceutical und CSPC Pharmaceutical Gewinne eingestrichen, die Aktien ermäßigten sich um 2,5 bzw. 2,1 Prozent.

In Japan zeigten sich die Verbraucher im September deutlich ausgabefreudiger als erwartet. Der Nikkei-225 legte um 0,3 Prozent auf 23.392 Punkte zu. Papiere aus dem Sektor Finanzwesen liefen dem Markt vorneweg. Kirin sprangen um 9,5 Prozent, nachdem die Gesellschaft einen neuen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Dies überdeckte ein schwaches Ergebnis im dritten Quartal.

Mit den Vortagesschlagzeilen aus China zum Handelsstreit hatte der Dollar zum Yen deutlich zugelegt, mit der wieder aufkeimenden Verunsicherung erholte sich der Yen am Morgen aber wieder etwas und bremste so den japanischen Aktienmarkt. Der Dollar schoss am Donnerstag vom Tagestief bei rund 108,70 Yen in der Spitze bis auf knapp 109,50, zum Börsenschluss in Tokio lag er bei 109,26 Yen.

In Sydney ging der Markt hauchdünn im Minus ins Wochenende. Gestiegene Kurse unter Energie- und Technologiewerten machten die Schwäche defensiver Branchen am Freitag wett. Auf Wochensicht hatte der australische Leitindex aber 0,8 Prozent zugelegt - seit Jahresbeginn beträgt der Aufschlag 19 Prozent.

In Südkorea schloss der Kospi 0,3 Prozent tiefer und beendete damit eine sechstägige Gewinnphase. Laut Händlern drehte der Markt nach unten ab, als Peter Navarro, Leiter des US-Handelsrats, die Berichte über eine Einigung zum Abbau der Zölle zwischen China und den USA dementiert hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.724,10 -0,04% +19,09% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.391,87 +0,26% +16,57% 07:00 Kospi (Seoul) 2.137,23 -0,33% +4,71% 07:00 Schanghai-Comp. 2.964,18 -0,49% +18,86% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.627,00 -0,70% +7,53% 09:00 Taiex (Taiwan) 11.579,54 -0,23% +19,04% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.262,02 -0,72% +7,07% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.609,73 +0,02% -4,81% 10:00 BSE (Mumbai) 40.630,75 -0,06% +12,07% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:35h % YTD EUR/USD 1,1047 -0,0% 1,1049 1,1076 -3,6% EUR/JPY 120,79 +0,0% 120,78 120,75 -3,9% EUR/GBP 0,8622 -0,0% 0,8623 0,8609 -4,2% GBP/USD 1,2812 -0,0% 1,2814 1,2866 +0,5% USD/JPY 109,34 +0,0% 109,32 109,01 -0,3% USD/KRW 1157,63 +0,2% 1154,78 1153,92 +3,9% USD/CNY 6,9922 +0,2% 6,9784 6,9780 +1,7% USD/CNH 6,9889 +0,3% 6,9698 6,9744 +1,7% USD/HKD 7,8265 +0,0% 7,8260 7,8248 -0,1% AUD/USD 0,6876 -0,2% 0,6891 0,6902 -2,4% NZD/USD 0,6353 -0,1% 0,6362 0,6379 -5,4% Bitcoin BTC/USD 8.990,76 -2,5% 9.224,76 9.228,01 +141,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,48 57,15 -1,2% -0,67 +16,7% Brent/ICE 61,75 62,29 -0,9% -0,54 +11,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.466,92 1.469,04 -0,1% -2,13 +14,4% Silber (Spot) 16,99 17,14 -0,9% -0,15 +9,6% Platin (Spot) 894,92 910,45 -1,7% -15,53 +12,4% Kupfer-Future 2,70 2,73 -0,9% -0,03 +2,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2019 04:28 ET (09:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.