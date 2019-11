Köln (www.anleihencheck.de) - Wir leben in turbulenten Zeiten: Die internationalen Handelskonflikte haben sich im Laufe dieses Jahres verschärft und die Zinsstrukturkurve von US-Staatsanleihen ist invers, so die Experten von AXA Investment Managers.Das Marktumfeld könnte besser sein - und dennoch habe der US-High-Yield-Markt in den ersten neun Monaten 2019 über 11 Prozent zugelegt. Carl "Pepper" Whitbeck, Global Head of High Yield and US Active Fixed Income bei AXA Investment Managers (AXA IM), bleibe weiterhin optimistisch: "Obwohl die Rezessionsrisiken höher zu sein scheinen als vor der Inversion der Zinskurve, glauben wir, dass das Marktumfeld für Investments in Hochzinsanleihen sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht weiterhin günstig ist." ...

