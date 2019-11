Seit Freitag produziert VW in Braunschweig eigene Batterie-Komponenten. In die neue Fertigung hat der Autobauer mehr als 300 Millionen Euro investiert.

Der VW-Konzern ist in die Produktion der Batteriesysteme für seine neue Elektroauto-Serie eingestiegen. In Braunschweig eröffnete das Unternehmen am Freitag die Fertigung. Die Batterie-Komponenten kommen in Modellen zum Einsatz, die auf dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) basieren - unter anderem in dem gerade gestarteten ID.3, der eine Familie ...

