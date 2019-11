Das 8. Paris Cocktail Festival öffnet für 2 Tage wieder im Elysée Montmartre in Paris seine Tore. Am 16. November ist das Festival für die breite Öffentlichkeit zugänglich und am 17. November für Fachleute und Journalisten.Paris - Das 8. Paris Cocktail Festival öffnet für 2 Tage wieder im Elysée Montmartre in Paris seine Tore. Am 16. November ist das Festival für die breite Öffentlichkeit zugänglich und am 17. November für Fachleute und Journalisten. Mit 60 Ständen, Workshops und Konferenzen ist das Paris Cocktail Festival die Messe mit allem, was Sie über Cocktailkultur, Trends und Techniken wissen müssen.

