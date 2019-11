Nicht nur für unser wikifolio, sondern auch in der Sache freu ich mich für die voestalpine. Die Aktie hat das MA200-Thema endlich erledigt, sie hat nach 531 Tagen gestern wieder über dem wichtigsten Moving Average geschlossen. voestalpine ( Akt. Indikation: 24,97 /25,00, 0,75%) Und hier ein weiterer neuer Eintrag in unsere Finanzmap und erfreulicherweise in unserem Homebase-Bezirk: Die Strombörse EXAA verstärkt mal die 1090-Wien-Selektion aus bisher wikifolio und uns selbst. Sieht man, wenn man unter http://www.boerse-social.com/wien reinzoomt. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.11.)

Den vollständigen Artikel lesen ...