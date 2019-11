Zusätzliche fünf Gigawatt will der chinesische Photovoltaik-Hersteller in seiner Fabrik in Leshan aufbauen. Im zweiten Quartal 2020 soll die volle Produktionskapazität erreicht sein.Jinko Solar hat die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten für Wafer angekündigt. In der Fabrik in Leshan in der Provinz Sichuan sei der Photovoltaik-Hersteller derzeit dabei zusätzliche Kapazitäten von fünf Gigawatt für die Produktion monokristalliner Wafer aufzubauen. Die volle Produktionskapazität der neuen Linien werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 erreicht. Damit wird Jinko Solar nach eigenen Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...