Linz (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß haben die Währungshüter der tschechischen Notenbank (CNB) ihren Leitzins unverändert bei 2% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EUR/CZK (Tschechische Krone) notiere nach den jüngsten Rücksetzern auf 25,47 nun wieder über 25,50. Um eine nachhaltige Trendwende herbeizuführen, müsste das Währungspaar die charttechnische Hürde bei 25,57 nehmen. Andernfalls käme die Haltemarke bei 25,40 in den Fokus der Marktakteure. (08.11.2019/alc/a/a) ...

