Hamburg (ots) - Joachim Gauck hält die noch vorhandenen Unterschiede zwischen Deutschland (Ost) und Deutschland (West) für überwindbar: "Es gibt keine Charaktermauer", betont er in einem Interview mit NDR 2 für die Sondersendung "Die lange NDR 2 Nacht des Mauerfalls": "Wenn es im Osten prozentual mehr Menschen gibt, die radikale Positionen vertreten und auch wählen, hängt das vor allem mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen zusammen." Es mache eben einen Unterschied, so Gauck, ob man über 40 oder mehr Jahre in der Schule Demokratie und offenen Meinungsstreit oder Anpassung gelernt habe. Weiter sagt er: "Wenn kulturelle Differenzen, wie mangelnde Erfahrungen mit Fremden zu deutlich mehr Fremdenfeindlichkeit im Osten führen, dann hat das eben keine charakterlichen Gründe. Wäre die Diktatur über das Rheinland gekommen, hätte sie genauso gut funktioniert." Die Nachricht vom Mauerfall erreichte Joachim Gauck während einer Demonstration in Rostock: "Als ich dann zu Hause den Fernseher anstellte, kullerten die Tränen."Das Interview mit dem früheren Bundespräsidenten und DDR-Bürgerrechtler ist einer der Höhepunkte der "Langen NDR 2 Nacht das Mauerfalls" am Sonnabend, 9. November, es moderieren Kathrin Schlaß und Christopher Scheffelmeier. Beide haben sich für diese Sendung von vielen Menschen persönliche Geschichten über das Leben in der DDR erzählen lassen, sie waren noch einmal in der Prager Botschaft, haben die Stasi-Gedenkstätte in Hohenschönhausen besucht und viele Prominente nach ihrem persönlichen Mauerfallerlebnis befragt.Während der Sendung bekommen auch die NDR 2 Hörerinnen und Hörer Gelegenheit, mit Kathrin Schlaß und Christopher Scheffelmeier über ihre Erinnerungen zu sprechen. Reporterinnen und Reporter schildern noch einmal einen ihrer denkwürdigsten Arbeitstage. Und die Stimmung direkt nach der Grenzöffnung lebt in den Reportagen und Interviews von damals wieder auf. Auch musikalisch fehlt kein Hit, der irgendwie mit dem Mauerfall in Verbindung steht.