Mainz (ots) -Samstag, 16. November 2019, ab 22.40 UhrErstausstrahlungen Die großen Stoffe der Weltliteratur, umgesetzt in drei Kurzfilmen: In seiner Reihe "KlassiXS - die großen Dramen in jungen Kurzfilmen" zeigt 3sat am Samstag, 16. November 2019, ab 22.35 Uhr die Filme "Kaiser", "Dreck" sowie "Apollo und Artemisia". Im Rahmen der Kooperation von 3sat mit der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf sind die Filme in diesem Jahr zum Thema "Macht und Hierarchien in der dramatischen Weltliteratur" entstanden.Im Film "Kaiser" (Erstausstrahlung), den 3sat am Samstag, 16. November 2019, um 22.35 Uhr zeigt, fügt Jannis Alexander Kiefer Hans Christian Andersens Märchen "Des Kaisers neue Kleider" in ein neues Gewand und einen modernen Kontext: Es spielt in einer Firma des 21. Jahrhunderts und erzählt eine dystopische, aber dennoch bunte Geschichte über Macht, Hierarchien und unsichtbare Seidenspinner-Raupen. Bei den diesjährigen Internationalen Hofer Filmtagen wurden Lara Roßwag und Josina von Minckwitz mit dem "Bild-Kunst Sonderpreis" für das Kostüm- und das Szenenbild des Kurzfilms ausgezeichnet.Um 23.05 Uhr folgt "Dreck" (Erstausstrahlung) von Regisseur Ali Tamim. Als Grundlage für den Kurzfilm dient das gleichnamige Theaterstück von Robert Schneider. Die Geschichte handelt von dem jungen irakischen Einwanderer Sad, der in Abschiebehaft in Deutschland sitzt. Eindringlich präsentiert er einen Zerrspiegel von Ausländerfeindlichkeit, wenn er in einem Monolog von sich, seiner Heimat, Erinnerungen, Träumen und Hoffnungen erzählt."Apollo und Artemisia" (Erstausstrahlung) von Savio Debernardis ist der dritte Film aus der Reihe "KlassiXS", den 3sat um 23.35 Uhr zeigt. Im Zentrum des Films stehen zwei Figuren aus der griechischen Mythologie, die in die heutige Zirkuswelt versetzt sind: Um der Leere seines Lebens im Zirkus Stramm zu entfliehen, erschafft sich Apollo mithilfe seiner Freundin Artemisia eine ganz eigene Welt, in der die Realität und seine Fantasie eins werden. Der Kurzfilm zeigt ein hierarchisch strukturiertes System, mit eigener Moral und Zwängen, vergiftet durch die Machtspiele der Akteure.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/KlassiXSDie Kurzfilme für akkreditierte Journalisten als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/359/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4434591