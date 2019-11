EXCHANGE NOTICE 8 NOVEMBER 2019 SHARES LIQUIDITY PROVISION FOR THE ENERSENSE INTERNATIONAL PLC'S SHARE STARTS The liquidity provision agreement between Enersense International Plc and Lago Kapital Oy meets the requirements set for the liquidity provision at Nasdaq Helsinki. The liquidity provision relates to the share of Enersense International Plc as of November 11, 2019. Company name: Enersense International Plc Trading code: ESENSE ISIN code: FI4000301585 Orderbook id: 153716 Liquidity Provider (LP): Lago Kapital Oy Provision starts: November 11, 2019 Nasdaq Helsinki Global Listing Services *********** TIEDOTE 8.11.2019 OSAKKEET LIKVIDITEETIN TARJOAMINEN (LIQUIDITY PROVISION) ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N OSAKKEELLE ALKAA Enersense International Oyj:n ja Lago Kapital Oy:n välinen sopimus likviditeetin tarjoamisesta (liquidity provision) täyttää Nasdaq Helsingin määrittämät ehdot likviditeetin tarjoamiselle. Likviditeetin tarjoaminen koskee Enersense International Oyj:n osaketta 11.11.2019 alkaen. Yhtiön nimi: Enersense International Oyj Kaupankäyntitunnus: ESENSE ISIN-koodi: FI4000301585 Order book id: 153716 Markkinatakaaja (LP): Lago Kapital Oy Likviditeetin tarjoaminen alkaa: 11.11.2019 Nasdaq Helsinki Global Listing Services