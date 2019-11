Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt dürfte im Sommer sein Renditetief ausgelotet haben, so die Analysten der Helaba.Unabhängig von wahrscheinlichen temporären Renditerückgängen in den kommenden Monaten scheine sich das Renditeniveau 10-jähriger Bunds nahe, aber unter der 0%-Marke einzupendeln. Die Korrektur bei den Zinssenkungserwartungen sei dabei ein treibender Faktor gewesen. Seien im August noch Geldmarktsätze auf Sicht von einem Jahr von -0,7% unterstellt worden, würden sich die Terminmarktsätze dem aktuellen Dreimonatssatz bei -0,4% nähern. Dass die Erwartungen in Bereiche steigen würden, die Zinsanhebungen würden wie noch im letzten Jahr implizieren, sei aber nicht zu erwarten. Zusätzlichen Treibstoff für höhere Renditen dürfte es von dieser Seite kaum geben. Inflationsraten im Euroraum von aktuell weniger als 1% würden der Geldpolitik wenig geldpolitische Bewegungsfreiheit geben. Die EZB dürfte vielmehr in Hab Acht Stellung bleiben, um weiter konjunkturelle Impulse zu geben. EZB-Chefvolkswirt Lane sehe das noch unter Draghi geschnürte Paket nicht als besonders groß an. Viele Tauben im EZB-Rat dürften die Maßnahmen ebenfalls als kaum ausreichend angesehen haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...