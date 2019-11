Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA ruht der Anleihehandel wegen des Veterans Day.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.085,00 -0,03% +22,71% Euro-Stoxx-50 3.701,12 -0,15% +23,31% Stoxx-50 3.337,67 -0,06% +20,93% DAX 13.258,54 -0,23% +25,57% FTSE 7.378,56 -0,38% +10,08% CAC 5.877,18 -0,23% +24,24% Nikkei-225 23.391,87 +0,26% +16,87% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 169,46 -9

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,22 57,15 -1,6% -0,93 +16,2% Brent/ICE 61,28 62,29 -1,6% -1,01 +10,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.462,34 1.469,04 -0,5% -6,70 +14,0% Silber (Spot) 16,81 17,14 -1,9% -0,33 +8,5% Platin (Spot) 895,86 910,45 -1,6% -14,59 +12,5% Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,7% -0,02 +2,4%

Der nachlassende Optimismus im Handelsstreit drückt die Ölpreise. Ed Marshall, Händler bei Global Risk Management, spricht auch von Ermüdungserscheinungen. Es gebe keine wirklich belastenden Nachrichten, doch sei der Markt des Themas Handelsstreit inzwischen überdrüssig.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nachdem die US-Börsen am Donnerstag neue Rekordstände markiert haben, könnte es nach der zuvor bereits sehr guten Börsenwoche zum Wochenausklang zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen. Zuletzt hatten die Märkte von der Nachricht profitiert, dass China und die USA die wechselseitigen Strafzölle schrittweise abbauen wollten. Die Begeisterung darüber flaut nun leicht ab, denn es gibt noch keine formale Vereinbarung dazu, wie Peter Navarro, Leiter des Nationalen Handelsrats der USA, sagte. Die endgültige Entscheidung über ein entsprechendes Abkommen liege bei US-Präsident Donald Trump.

Unterstützung hatte die Wall Street in jüngster Zeit auch von Konjunkturdaten erhalten, die Rezessionsängste linderten. Vielleicht kann der Index der Universität Michigan zur Verbraucherstimmung die Anleger zu Käufen animieren. Er wird eine halbe Stunde nach der Startglocke veröffentlicht.

Ermutigende Signale liefert die Bilanzsaison. Am Donnerstag nach Börsenschluss hat der Unterhaltungskonzern Walt Disney berichtet. Der Umsatz lag zwar leicht unter den Erwartungen, dafür fiel das Nettoergebnis besser aus. Daneben gab Walt Disney eine Kooperation mit Amazon bei seinem Streamingdienst bekannt, der in der kommenden Woche starten soll. Die Aktie rückt im vorbörslichen Handel um 5 Prozent vor.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 95,3 zuvor: 95,5

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen holen die leichten Verluste bis Freitagmittag weitgehend auf. Das Umfeld bleibt günstig mit Blick auf die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit. Zunehmend warnen allerdings Strategen, dass die Rally an den Börsen mit Blick auf die weiter fallenden Gewinnschätzungen zu weit gelaufen sei. Allianz reagieren mit einem Minus von 2 Prozent auf die Zahlen zum dritten Quartal. Der Versicherer hat zwar überraschend mehr verdient und sich optimistischer geäußert. Als Makel wird die Schaden/Kostenquote gesehen, die die Erwartung leicht verfehlt hat. Zudem wird der Mittelzufluss beim Vermögensverwalter Pimco kritisiert. Natixis verlieren an der Pariser Börse 6,2 Prozent. Die Zahlen zum dritten Quartal seien besser als befürchtet ausgefallen, allerdings würden nun Gewinne mitgenommen. Telecom Italia notieren nach der Zahlenvorlage 2,5 Prozent höher. Die italienische Telefongesellschaft schaffte im dritten Quartal die Rückkehr in die Nettogewinnzone. Dazu geht es auch beim Schuldenabbau schneller voran als gedacht. Die überraschende Aufnahme von Altice Europe in den MSCI Global Standard Index sorgt für einen Freudensprung bei der Aktie von 8,2 Prozent. Verkauft werden Aktien aus dem Luxusgütersektor, nachdem Richemont (-4,8 Prozent) enttäuschende Halbjahreszahlen vorgelegt hat. Swatch verlieren 2,4, Kering 0,9 und LVMH 0,1 Prozent. Deutsche Pfandbriefbank liegen im MDAX nach einer erhöhten Prognose 1,5 Prozent höher. Jost Werke handeln nach zeitweise hohen Abschlägen nun 1,2 Prozent fester. Der Autozulieferer hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr reduziert - das ist aber keine große Überraschung.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1030 -0,17% 1,1049 1,1048 -3,8% EUR/JPY 120,66 -0,10% 120,76 120,69 -4,0% EUR/CHF 1,0994 +0,00% 1,0993 1,0991 -2,3% EUR/GBP 0,8613 -0,11% 0,8626 0,8616 -4,3% USD/JPY 109,39 +0,07% 109,29 109,25 -0,2% GBP/USD 1,2807 -0,05% 1,2809 1,2823 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,9836 +0,20% 6,9788 6,9763 +1,7% Bitcoin BTC/USD 8.986,26 -2,59% 9.181,76 9.200,76 +141,6%

Mit den Vortagesschlagzeilen aus China zum Handelsstreit hatte der Dollar zum Yen deutlich zugelegt, mit der wieder aufkeimenden Verunsicherung erholte sich der Yen am Morgen aber wieder etwas und bremste so den japanischen Aktienmarkt. Der Dollar schoss am Donnerstag vom Tagestief bei rund 108,70 Yen in der Spitze bis auf knapp 109,50, zum Börsenschluss in Tokio lag er bei 109,26 Yen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Freitag Verunsicherung über die jüngste Entwicklung im Handelsstreit breitgemacht. Händlern zufolge war eine Einordnung schwierig, es überwog aber eine eher negative Deutung. Denn die Interpretation, dass die Zollschranken zwischen den USA und China bald fielen, könnte verfrüht gewesen sein, hieß es im Handel. An den Börsen der Region ließ sich ein klar negativer Trend ausmachen. Leicht positive Wirtschaftsdaten aus China bewegten vor diesem Hintergrund kaum. Die Exporte sanken im Oktober deutlich geringer als befürchtet - ebenso die Importe. In der Sonderverwaltungszone Hongkong zählten Immobilienentwickler zu den schwächsten Titeln - Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Henderson Land Development verloren 2,6 Prozent, New World Development 1,9 Prozent. Nach den jüngsten Aufschlägen im Zuge erhaltener Zulassungen wurden auch bei den Pharmawerten Sino Biopharmaceutical und CSPC Pharmaceutical Gewinne eingestrichen, die Aktien ermäßigten sich um 2,5 bzw. 2,1 Prozent. Kirin sprangen in Tokio um 9,5 Prozent, nachdem die Gesellschaft einen neuen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Dies überdeckte ein schwaches Ergebnis im dritten Quartal.

+++++ CREDIT +++++

Uneinheitlich zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Nach der Ausweitung vom Vortag verharren die meisten Spreads auf den erreichten Niveaus. Im Fokus steht der kräftige und schnelle Anstieg der Benchmark-Renditen. Die Entspannungssignale im Handelsstreit hätten der zehnjährigen Bundrendite zeitweise den größten Aufwärtsimpuls seit Herbst 2018 verliehen, stellen die Kreditstrategen der LBBW fest.

So hätten die Renditen bei Unternehmensanleihen parallel zur steigenden Bund-Rendite deutlich angezogen. Sie hätten im Oktober zwar noch auf Total-Return-Basis eine bessere Entwicklung als die Bunds erzielen können, jedoch habe der Renditeanstieg schon nicht mehr vollständig kompensiert werden können. "Die Entwicklung der vergangenen Wochen hat eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht, dass auf dem gegenwärtig niedrigen Renditeniveau bereits geringe Renditeanstiege ausreichen, um den Total Return in negatives Terrain zu drücken", warnen die LBBW-Strategen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Audi liefert im Oktober ein Viertel mehr Autos aus

Audi hat im Oktober die Auslieferungen rasant gesteigert. Der Absatz stieg um 26,8 Prozent auf 149.150 Einheiten, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Seit Januar haben die Ingolstädter damit 1,506 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 1,2 Prozent.

BMW verkauft im Oktober dank China und USA mehr Premiumautos

BMW hat im Oktober schwächere Verkäufe in Europa mit erneut teils deutlichen Zuwächsen in China und den USA mehr als ausgeglichen. "Unsere Modelloffensive macht sich weiter positiv bemerkbar", sagte BMW-Vertriebschef Pieter Nota laut Mitteilung. Der Absatz in der Gruppe mit der Marke BMW sowie Mini und Rolls-Royce stieg um 1,7 Prozent auf 204.295 Einheiten, wie der Automobilkonzern mitteilte.

ENBW mit Verlusten und höheren Investitionen

Der Energieversorger ENBW hat in den ersten neun Monaten vor allem wegen gestiegener Investitionen und höherer Einkaufspreise bei Strom und Gas Verluste eingefahren. Der Konzernüberschuss sank um 38,5 Prozent auf 288,3 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) stieg dagegen leicht um 7,4 Prozent auf 1,688 Milliarden Euro.

BVB verdient wegen höherer Aufwendungen deutlich weniger

