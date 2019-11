Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaft: Deutsches Exportplus ist Lichtblick, aber keine Trendwende

Für die deutsche Wirtschaft ist das überraschend hohe Exportplus ein Lichtblick, der jedoch nicht überbewertet werden sollte. Dies ist "kein Grund zur Entwarnung und auch noch keine Trendwende", erklärte Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), in Berlin. "Die Reihe der monatlich heftigen Ausschläge nach oben und unten setzt sich hiermit lediglich weiter fort."

ING: Deutsche Exporte im dritten Quartal besser als angenommen

Die deutschen Ausfuhren haben sich nach Einschätzung von ING im dritten Quartal besser entwickelt als vor dem Hintergrund der Handelskonflikte zu erwarten gewesen sei. ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski verweist darauf, dass die Exporte im September nicht nur deutlicher als erwartet gestiegen seien, sondern dass auch der Rückgang im August nach der Revision nur hoch halb so stark wie bisher angenommen gewesen sei. "Die heutigen Daten deuten darauf hin, dass es vom Außenhandel schwerlich einen negativen Beitrag zur Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegeben hat", schreibt Brzeski in seinem Kommentar.

Dekabank: Deutsches BIP sinkt im dritten Quartal nicht

Die Dekabank erwartet nicht, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal gesunken ist. "Unser BIP-Schätzer steht zwischen 0 und plus 0,1 Prozent, ich prognostiziere eine BIP-Stagnation", sagt Volkswirt Andreas Scheuerle. Unabhängig davon erwartet Scheuerle, dass die Nettoexporte trotz der überraschend guten September-Daten einen leicht negativen Wachstumsbeitrag zur BIP-Rate geleistet haben.

Frankreichs Industrie steigert Produktion im September

Die französische Industrieproduktion ist im September leicht gestiegen. Wie die nationale Statistikbehörde mitteilte, stieg die Erzeugung in den Bereichen Fertigung, Energie und Bauwesen um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires hatten einen Zuwachs in genau dieser Höhe erwartet. Im August war die Industrieproduktion um 0,9 Prozent gefallen.

Bundesrat stimmt der Reform der Grundsteuer zu

Der Bundesrat hat der Reform der Grundsteuer zugestimmt und ist damit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April 2018 nachgekommen. Das höchste deutsche Gericht hatte die veraltete Bemessungsgrundlagen für verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Nach monatelangen Verhandlungen hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass die Grundsteuer in Zukunft nach dem Wert des Grundstückes ermittelt werden soll. Allerdings ist nach Kritik aus Bayern und der Unions-Fraktion auch eine Öffnungsklausel für Bundesländer vorgesehen.

Umfrage: Zwei Drittel der Deutschen für Fortsetzung der großen Koalition

Ungeachtet der Führungsdiskussion in der CDU und der Koalitionsstreitigkeiten um die Grundrente will eine deutliche Mehrheit der Deutschen eine Fortsetzung der großen Koalition unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das ergab eine Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zur Halbzeit der Koalition für das ZDF-Politbarometer.

SPD-Fraktionsvize warnt Kramp-Karrenbauer vor nationalen Alleingängen

Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Gabriela Heinrich hat nach dem Vorstoß von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für eine neue Sicherheits- und Verteidigungspolitik vor nationalen Alleingängen gewarnt. "Nationale Alleingänge darf es in der deutschen Sicherheitspolitik niemals geben", sagte Heinrich der Rheinischen Post. Deutschland übernehme bereits vielfältig Verantwortung auf der internationalen Bühne, nicht nur militärisch, sondern auch durch politisches und humanitäres Engagement.

DIHK macht Druck für schnelleren Infrastrukturausbau

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur gefordert und der Politik dazu eine Reihe konkreter Vorschläge gemacht. "Um lange Plan- und Genehmigungsverfahren von Infrastrukturprojekten in Deutschland zu beschleunigen, braucht es grundlegende Reformen", heißt es in einem Zehn-Punkte-Papier, das die Kammerorganisation in Berlin präsentierte.

Le Maire: Frankreich wird EU-Defizitziel trotz Reformforderung einhalten

Frankreich will sich trotz deutlicher Kritik von Präsident Emmanuel Macron weiter an der EU-Obergrenze für die Neuverschuldung von 3 Prozent der Wirtschaftsleistung halten. "Wir respektieren die Drei-Prozent-Regel, wir wenden sie an", sagte Finanzminister Bruno Le Maire in Brüssel. Er verwies aber auf die geplante Reform des EU-Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Sie müsse "Europas Herausforderungen" und nötigen Investitionen bei neuen Technologien und im Kampf gegen den Klimawandel Rechnung tragen.

Medien: Iran schießt nicht identifizierte Drohne am Persischen Golf ab

Der Iran hat einem Medienbericht zufolge eine nicht identifizierte Drohne nahe der Küste des Persischen Golfs abgeschossen. Die iranische Armee habe das unbemannte Fluggerät nahe der Hafenstadt Bandar-e Mahschahr im Südwesten des Iran abgeschossen, meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Die Drohne habe den iranischen Luftraum verletzt und sei mit dem Raketensystem Mersad vom Himmel geholt worden.

