Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Automobilkonzern Daimler emittiert drei neue Euro-Anleihen, so die Börse Stuttgart.Unter der (ISIN DE000A2R9ZT1/ WKN A2R9ZT) finde sich eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 1,75 Milliarden Euro, welche am 06.11.2023 fällig werde. Der Kupon betrage 0,25%. Die erste Zinszahlung finde am 06.11.2020 statt. ...

