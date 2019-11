Swiss Merchant Group AG: Beteiligung an Achiko Ltd. DGAP-News: Swiss Merchant Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Swiss Merchant Group AG: Beteiligung an Achiko Ltd. 08.11.2019 / 14:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Nicht zur Veröffentlichung oder Weiterleitung im Ganzen oder in Teilen in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder andere Jurisdiktionen wo diese Informationen eine Verletzung der Rechtsordnung bedeuten. Swiss Merchant Group AG gibt eine Beteiligung von 7,80% der ausstehenden Aktien des indonesischen Fintech Unternehmens Achiko Ltd. bekannt. Die Transaktion wurde als vorbörslicher (OTC) Handel abgewickelt, vorausgehend der Notierungsaufnahme an der SIX Swiss Exchange. ISIN: KYG0101M1024 - Ticker Symbol: ACHI Achiko Ltd. operiert als eine Zahlungsplattform. Das Unternehmen fungiert als Bindeglied zwischen Vermarktern und Entwicklern von Applikationen und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist fokussiert auf südostasiatische Märkte. Das mittelfristige Ziel Achikos ist seine Zielgruppe durch erweiterte Dienstleistungen weitest gehend zu expandieren und die Kundenbasis auf 200 Milionen Benutzer zu erweitern. Cristian Mantzke, Investment Manager der Swiss Merchant Group AG kommentierte: " Wir sind begeistert an einem Markt zu partizipieren, welcher 2 Mrd. Menschen ohne Bankkonto nun die Möglichkeit gibt, ihr mobiles Telefon für Zahlungen nutzen zu können. Achiko Ltd. ist eine der am meisten expandierende mobile Zahlungsdienstleister in Asien mit verschiedenen Produkten und mobilen Zahlungsapplikationen. Wir freuen uns Achiko Ltd. bei ihrer Expansion zu einem nachhaltigen Mobile Payment Portfolio zu begleiten." Swiss Merchant Group AG ist einer in der Schweiz ansässiger institutioneller Investor, welcher sich mittels der direkten Beteiligung sowie auch in Obligationen in den unterschiedlichen Segmenten des Finanzmarktes, inklusive an Financial Technology Firmen, beteiligt. Kontakt: Swiss Merchant Group AG Axel Krüger info@swissmerchantgroup.com + 41 41 511 37 00 --------------------------------------------------------------------------- 08.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Merchant Group AG Bahnhofplatz 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 41 511 37 00 E-Mail: info@swissmerchantgroup.com Internet: www.swissmerchantgroup.com ISIN: CH0323874260 WKN: A1817G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 908135 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 908135 08.11.2019 ISIN CH0323874260 AXC0199 2019-11-08/14:29