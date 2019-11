Rom (awp/sda/apa) - Die 8200 Arbeitnehmer des von Schliessung bedrohten italienischen Stahlwerks Ilva in Tarent sind am Freitag in einen 24-stündigen Streik getreten. Sie wollten damit gegen mögliche Massenkündigungen protestieren, die nach dem Rückzug des Stahlgiganten ArcelorMittal drohen. Vor dem Eingang des Stahlwerks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...