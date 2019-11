Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundekanzlerin Angela Merkel und die designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forcieren aus strategischen Gründen eine enge Kooperation mit Albanien und Nordmazedonien. Beiden Ländern war im vergangenen Monat von der Europäischen Union die Aufnahme von Beitrittsgesprächen verwehrt worden, obwohl sie zuvor die erforderlichen Reformen durchgeführt hatten.

Merkel sagte, dass sie es aus strategischen europäischen Interessen für extrem wichtig halte, dass diesen Länder die Hoffnung auf die Beitrittsperspektive nicht verlieren.

Ähnlich äußerte sich von der Leyen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin in Berlin.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass es für uns von großer strategischer Bedeutung ist, den Westbalkan so nah wie irgend möglich an die Europäische Union zu binden", so von der Leyen. "Albanien und auch Nordmazedonien haben unglaubliche Anstrengungen unternommen, um an diesen Punkt zu kommen, den wir von ihnen verlangt haben", sagte sie mit Blick auf die Bedingungen für die Eröffnung von Beitrittsgesprächen.

Solange es nicht möglich sei, tatsächlich die Beitrittsgespräche zu eröffnen, werde sie alle Kraft auf die Entwicklung von gemeinsamen Projekten setzen, um über den Weg der engen Zusammenarbeit die Westbalkanländer immer stärker an die EU zu binden.

"Wenn wir das nicht tun, werden andere in das Vakuum stoßen. Und das wollen wir nicht", warnte von der Leyen. In der Europäischen Kommission gibt es die Sorge, dass Russland oder auch China ihren Einfluss auf die Region ausweiten könnten.

Beim vergangenen Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs hatten Frankreich, Dänemark und die Niederlande ein Veto gegen die Aufnahme von Beitrittsgesprächen eingelegt.

