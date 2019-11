Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 12. November 2019, ab 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:



-Freiwilliges Qualitätssiegel - Kann ein Zertifikat vor

Lebensmittelskandalen schützen? -Staatlich geförderter Klimawandel - Wie Subventionen das

Klimapaket der Bundesregierung konterkarieren -Gefährdete ärztliche Versorgung? - Warum es in Deutschland zu

wenig Studienplätze für Medizin gibt -Unzureichende Strafverfolgung? - Warum rechte Gewalttäter

oftmals glimpflich davonkommen Moderation: Fritz Frey



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.



Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4434907