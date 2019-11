Am Freitag gehören die Papiere von RWE zu den Gewinnern im DAX. Der Titel aber hat am Donnerstag kräftig verloren, so dass noch immer eine Wochen-Minusperformance auf dem Kurszettel thront. Langfristig jedoch überzeugen die RWE-Kurse mit einem soliden Aufwärtstrend. Das Unternehmen legt am 14. November Quartalszahlen vor. Was Anleger wissen...

