Der Oktober verlief zwar etwas schwächer als der Vormonat, gegenüber dem Gesamtmarkt jedoch positiv. Der Fonds konnte mit einem Plus von 0,56 Prozent schließen.Fonds-PerformancePositiv entwickelte sich erneut der Dax mit einem Plus von 3,53 Prozent. Der MSCI World in Euro performte mit 0,12 Prozent und der Stoxx Europe 600 mit 0,92 Prozent. Hinsichtlich der kurzfristigen Performance stehen wir im unteren Mittelfeld mit den Vergleichsindizes. Dies gilt in gleicher Weise für unsere Peergroup an Vergleichsfonds. Durch neue Investments haben wir unsere Cash-Quote von 28 Prozent auf rund 24 Prozent reduziert. Wir setzen jedoch weiterhin auf eine hohe Liquiditätsquote, um schnell auf sich ergebende Chancen reagieren zu können.

