Energieindex erlebt nach dem Anstieg in dieser Woche eine größere Korrektur - Wichtige Indices bleiben auf dem Weg einen Wochengewinn - Die wichtigsten US Aktienindices starten nahezu unverändert in den Handelstag und vielen etwas, da die Investoren zu Gewinnmitnahmen neigen, nach dem am Donnerstag neue Rekordhochs erreicht wurden. Aktuell verzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...