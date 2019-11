Die Begeisterung über mögliche Fortschritte im Handelszwist zwischen den USA und China hat am Freitag nachgelassen.New York - Die Begeisterung über mögliche Fortschritte im Handelszwist zwischen den USA und China hat am Freitag nachgelassen. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag noch auf ein Rekordhoch gestiegen war, bewegte sich im frühen Handel mit 27 674,21 Punkten quasi nicht von der Stelle. Schon in den letzten Handelsstunden am Donnerstag waren die Kurse peu a peu abgebröckelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...