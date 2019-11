Peking (ots/PRNewswire) - Am Dienstag fand im Rahmen der China International Import Expo (CIIE) in der ostchinesischen Stadt Shanghai der Hidden Champions Development Summit statt. China hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Hidden Champions zu fördern, um die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu stimulieren.Gan Lin, stellvertretende Leiterin der State Administration for Market Regulation (SAMR), sagte auf dem Gipfel, dass sich China in der kritischen Phase befindet, um das Entwicklungsmodell zu transformieren, die Wirtschaftsstruktur zu optimieren und sich Wachstumstreibern zuzuwenden. Aus diesem Grund ist es für das Land von strategischer Bedeutung, mehr unbekannte Hidden Champions zu fördern."Hidden Champions" (unbekannte Weltmarktführer) ist ein Begriff, den der deutsche Ökonom Hermann Simon geprägt hat, ein Experte für den deutschen Mittelstand. Er bezeichnet die Weltmarktführer in einer bestimmten Untergruppe oder Industrie.Laut Hermann befinden sich Chinas Hidden Champions noch in den Kinderschuhen. Dank massiver finanzieller Förderung entwickeln sie sich aber schnell voran, insbesondere im Bereich F&E.Liu Zhengrong, Vizepräsident der Xinhua News Agency, merkte an, dass Hidden Champions eine entscheidende Rolle bei der Kultivierung neuer Wachstumstreiber und qualitätsorientierten Wirtschaftsentwicklung spielen.Nach Worten von Huang Guoliang, Leiter des Amts für Qualitätsentwicklung der SAMR, vollzieht China derzeit einen Wandel weg vom rasanten Wirtschaftswachstum hin zur qualitätsfokussierten Entwicklung. Er ist überzeugt, dass Chinas riesige Inlandsnachfrage enorme Marktperspektiven für die Entwicklung globaler Hidden Champions bietet und erstklassige industrielle Ressourcen für Hidden Champions einmalige Chancen eröffnen.Im Rahmen des Forums kündigten der China Economic Information Service (CEIS) der Xinhua News Agency und das Zentrum für Entwicklungsforschung der SAMR ein gemeinsames Programm zur Identifizierung chinesischer Hidden Champions an. Ziel ist es, die Entwicklung und das Wachstum von Hidden Champions zu unterstützen, unter anderem durch systematische Forschung, Suche nach Unternehmen, Analyse von Eigenschaften, sorgfältige Sondierung, Erarbeitung von Standards usw.Der Gipfel war eine Gemeinschaftsinitiative des CEIS und des Zentrums für Entwicklungsforschung der SAMR.Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/309273.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1025754/Gan_Lin_SAMR_speech.jpgPressekontakt:Gao Jingyan+86-1355-2905-167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4435027