BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. hat einen weiteren Auftrag aus Norwegen für die Lieferung von Elektrobussen an Land gezogen. Auftraggeber ist das öffentliche norwegische Transportunternehmen Unibuss AS. BYD wird insgesamt 23 reine Elektrobusse der erst kürzlich vorgestellten...

Den vollständigen Artikel lesen ...