DOW DAX schliesst das Gap Heute wurde das Gap geschlossen, der DAX kann jetzt wieder in eine Seitwärtsbewegung über gehen. Erst unter 13200 wird das Chartbild negativ und man muss die Situation neu analysieren. Beim DOW ist es genau so, der wird unter 27000 negativ, schlimmer noch, darunter würde er einen Fehlausbruch offenbaren. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. ...

