Mailand (awp/awp/sda/reu) - Teures Nachspiel für die Deutsche Bank: Ein Gericht in Mailand verurteilte das Geldhaus am Freitag wegen Derivate-Geschäften mit der italienischen Bank Monte Paschi zu drei Millionen Euro Strafe und ordnete die Beschlagnahme von 64 Millionen Euro bei der Bank an. Deutschlands grösstes Geldhaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...