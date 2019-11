Ein Blick auf den Bitcoin-Preischart zeigt, dass sich der Bitcoin-Preis trotz des jüngsten starken Anstieges nur etwa in der Mitte der aktuellen Bandbreite seines Konsolidierungskeiles befindet.Die erratischen Bewegungen auf Stundenbasis lassen sich wenigstens zum Teil als das technische Schließen von Kurslücken interpretieren.Die Unterstützungslinie (blau), die ihren Ursprung im Korrekturtief Anfang Juni 2019 bei 7.455 Dollar hat, wurde jedoch in der starken Abwärtsbewegung ab dem 23.10.2019 unterschritten, was die Stärke der Unterstützung schwächt. Ein nochmaliges Unterschreiten wäre deshalb eher ein Signal für mittelfristig fallende Kurse.

