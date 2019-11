Die Türkei setzt bei ihrer Offensive schweres Gerät gegen kurdische Einheiten ein. Darunter sind Panzer, die aus Deutschland geliefert wurden.

Bei der Offensive in Nordsyrien setzt die Türkei auch aus Deutschland gelieferte "Leopard-2"-Panzer an der Seite islamistischer Verbündeter ein. In einem Video, das die Rebellengruppe Dschaisch al-Islam (Armee des Islams) bereits am Mittwoch veröffentlichte, sind Szenen aus dem Vormarsch gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien nahe des Orts Bab al-Chair zu sehen. Darin taucht auch ein "Leopard 2" auf, der nach dpa-Informationen an die Türkei geliefert wurde.

Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...